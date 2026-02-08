Close Menu

FOTO Tomašević, Thompson, Biciklistička bojna... Evo velike galerije s Kambelovskog karnevala

Ove godine, Kambelovčani su za krnju izabrali zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, koji je njima kriv za puno nedaća

Totalno maškarano ludilo zahvatilo je danas Kaštel Kambelovac gdje su se odvijale 20. Županijske maškare i 31. Kambelovski krnjeval. U povorci su bile 22 točke, a osim domaćina u povorci su im se pridružili gosti iz KUD-a Putalj, maškare iz Imotskog, Biograda na Moru, članovi KKU Poklade, gosti iz Prološca, Sućurca, Ivanić grada i Dalmatinske zagore.

U 15 sati povorka je krenula iz Marine Kaštela preko donjokaštelanske ceste do brca u Kaštel Kambelovcu. Kako to uvijek biva u Kaštelima u točkama su na humorističan način prikazani događaji koji su nas zadesili u prošloj godini. Točke "Vojna obuka", "Dubai " i "Biciklistička bojna" privukle su najviše pažnje, a i nasmijale sve okupljene.

Ove godine, Kambelovčani su za krnju izabrali zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, koji je kriv za puno nedaća. On u kockastom dresu vozi bicikl, a pridružuje mu se lik Marka Perkovića Thompsona koja u ruci drži mač i pjeva svoje najveće hitove. Krnje, ipak, nije spaljen u Kambelovcu jer ide na gostovanje u Rijeku i donja Kaštela, ali je zato spaljen auto i ležeći policajac, kojih u Kaštelima ima u svakoj ulici.

