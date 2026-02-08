FOTO Tomašević, Thompson, Biciklistička bojna... Evo velike galerije s Kambelovskog karnevala

Totalno maškarano ludilo zahvatilo je danas Kaštel Kambelovac gdje su se odvijale 20. Županijske maškare i 31. Kambelovski krnjeval. U povorci su bile 22 točke, a osim domaćina u povorci su im se pridružili gosti iz KUD-a Putalj, maškare iz Imotskog, Biograda na Moru, članovi KKU Poklade, gosti iz Prološca, Sućurca, Ivanić grada i Dalmatinske zagore.

U 15 sati povorka je krenula iz Marine Kaštela preko donjokaštelanske ceste do brca u Kaštel Kambelovcu. Kako to uvijek biva u Kaštelima u točkama su na humorističan način prikazani događaji koji su nas zadesili u prošloj godini. Točke "Vojna obuka", "Dubai " i "Biciklistička bojna" privukle su najviše pažnje, a i nasmijale sve okupljene.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ove godine, Kambelovčani su za krnju izabrali zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, koji je kriv za puno nedaća. On u kockastom dresu vozi bicikl, a pridružuje mu se lik Marka Perkovića Thompsona koja u ruci drži mač i pjeva svoje najveće hitove. Krnje, ipak, nije spaljen u Kambelovcu jer ide na gostovanje u Rijeku i donja Kaštela, ali je zato spaljen auto i ležeći policajac, kojih u Kaštelima ima u svakoj ulici.