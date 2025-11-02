FOTO I VIDEO Tko je nova hrvatska misica?

Hrvatska predstavnica na 74. izdanju izbora za Miss Universe 2025, Laura Gnjatović, uspješno je stigla u Tajland, priopćili su iz organizacije Miss Universe Croatia.

"Laura Gnjatović sigurno je stigla u Tajland i veseli se početku aktivnosti vezanih uz izbor za Miss Universe", objavili su na Instagramu uz fotografije Laure na aerodromu, a zatim i u Tajlandu gdje se već družila s misicama Japana, Laosa, Nigerije, Švicarske, Malezije...

Otkriveno je i da će Hrvatsku predstavljati u kostimu brenda Zigman.

Tko je Laura Gnjatović?

Laura (23), rodom iz Zadra, trenutačno živi u Dubrovniku gdje studira sestrinstvo na Sveučilište u Dubrovniku, igra profesionalno odbojku za ŽOK Dubrovnik te radi u privatnoj poliklinici. Visoka je 191 centimetar, govori engleski, talijanski i španjolski, a slobodno vrijeme voli provoditi u prirodi, s životinjama, svirajući gitaru ili slikajući, piše Index.

Na natjecanju za titulu Miss Universe Croatia 2025, održanom 28. travnja 2025. u Smaragdnoj dvorani hotela Esplanade u Zagrebu, Laura je pobijedila među 14 finalistica. Ubrzo nakon toga se i zaručila.

