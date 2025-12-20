Close Menu

FOTO Svečano otvoren Advent: Zmijavci zasjali u blagdanskom ruhu

Blagdanska čarolija

Sinoć je u Zmijavcima svečano otvoren Advent koji je i ove godine okupio velik broj posjetitelja iz cijele Imotske krajine i cijele županije. 

U toploj i veseloj atmosferi, uz bogat program i druženje, potvrđeno je da je Advent u Zmijavcima prerastao u lijepu i prepoznatljivu tradiciju.

Organizatori zahvaljuju svim volonterima, donatorima, partnerima i sudionicima, kao i brojnim posjetiteljima koji svojim dolascima daju posebnu vrijednost ovom događaju. 

Program Adventa u Zmijavcima nastavlja se i u narednim danima uz bogat sadržaj za sve generacije.

