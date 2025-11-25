FOTO Šuta posjetio Pujanke. Bilo je razgovora o važnim temama

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta sa suradnicima održao je u utorak sastanak s predsjednikom Vijeća GK Pujanke Slavenom Topićem i kotarskim vijećnicima s kojima je razgovarao o tekućim problemima vezanima uz komunalnu infrastrukturu i društvene sadržaje.

Gradonačelnik je izvijestio o razgovoru s predstavnicima Splitsko-dalmatinske županije o mogućnostima otvaranja ambulante Doma zdravlja u prostorima TC Pujanke.. Pri tome je istaknuta potreba uređenja Trgovačkog centra Pujanke zbog dotrajalosti objekta i imenovanja upraviteljske kuće.

Razgovaralo se i o uređenju dječjeg parka i igrališta uz prostorije kotara te rekonstrukciji street workout parka za koji je glavni projekt već izrađen čije uređenje bi se moglo očekivati u idućoj godini.

Također je apostrofirana potreba rekonstrukcije i asfaltiranja Mišine i Studinove ulice radi sigurnijeg i protočnijeg prometa, izgradnja rotora pored "Motike" i infrastrukturno rješavanje T raskrižja kao i rješavanje problema parkiranja na području cijelog kotara.