FOTO Sumnjivo ponašanje ga odalo: Našli mu kutiju s 'gumenim bombonima'

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 26-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela „Neovlaštena proizvodnja i prometa drogama“.

U četvrtak 9. travnja 2026. godine u popodnevnim satima na ulici na području Samobora policijski službenici su uočili muškarca te posumnjali u njegovo ponašanje.

Pristupili su mu, a on im je prilikom provjere identiteta dragovoljno izručio jednu kutiju unutar koje se nalazilo deset paketa ispunjenih s ukupno 120 gumenih bombona ukupne mase 930 grama kao i pet kutija u kojima se nalazilo ukupno pet parilica s neutvrđenom tekućinom. Utvrđeno da je da navedeni bomboni i parilice sadrže više od 0,2 THC-a (tetrahidrokanabinola).

Provedenim kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičeni protivno odredbi članka 3. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, na za sada neutvrđen način, a radi daljnje preprodaje, nabavljao veće količine gumenih bombona i parilica koje sadrže više od 0,2 % THC-a (tetrahidrokanabinola), a koje je potom preprodavao.

Nakon završenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog su policijski službenici nadležnom državnom odvjetništvu podnijeli kaznenu prijavu redovnim putem.