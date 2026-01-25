FOTO Splićani su po kiši došli gledati Hajduk, pogledajte galeriju

U teškim vremenskim uvjetima, uz kišu i jako jugo, na Poljudu se igra utakmica 19. kola prvenstva u kojoj Hajduk trenutačno gubi 2:0 od Istre. Unatoč lošem vremenu, velik broj navijača dolazi na stadion i pruža podršku Bijelima s tribina.

Gosti iz Pule dolaze do vodstva u 10. minuti. Nakon niza prekršaja nad Bambom, sudac Erceg pušta prednost, lopta dolazi do Prevljaka koji mirno prebacuje nemoćnog Silića i zabija za 0:1.

Istra povećava prednost u 21. minuti. Nakon odbijanca, na lopti je natrčali Frederiksen koji šalje loptu u mrežu i postavlja rezultat na 0:2.

Hajduk pokušava uspostaviti igru i odgovoriti na rani zaostatak, ali težak teren i vremenske prilike otežavaju kontrolu lopte i izgradnju napada. Istra djeluje organizirano i koristi svoje prilike, dok domaći još traže način kako se vratiti u utakmicu.