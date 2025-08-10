FOTO Severina priredila spektakl za pamćenje: "Ostavili smo srce i dušu na terenu"

Dva dana nakon rasprodane Velike ljetne pozornice u Opatiji, Severina je oduševila i susjednu BiH. Na velikom stadionskom koncertu, okupila je i oduševila publiku koja je u Travnik pristigla iz svih krajeva BiH - Sarajeva, Mostara, Banja Luke, Bijeljine, Tuzle, Bihaća, Zenice, Bugojna, Viteza… Sinoćnjim koncertom, Severina je još jednom pokazala zašto je već godinama najpopularniji ženski izvođač u regiji.

Na pozornicu je izašla uz gromoglasan pljesak punog stadiona Pirota te stihove ''Ovo će biti dobra noć, predosjećam'', s kojima je otvorila ovaj koncertni spektakl u vezirskom gradu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Severina je u Travniku nastupila uz jedanaestero članova njezinog velikog glazbenog orkestra, a mnoge je ovaj koncert podsjetio na njezin novogodišnji koncert u Sarajevu, na kojem je bilo više od 55.000 posjetitelja.

''Posljednji put sam bila u Travniku '98. i mislila sam da su me u međuvremenu već svi zaboravili. Ali kad sam ovo sinoć doživjela, sretna sam k'o malo dijete, od trepavice pa do pete. Pošto se radi o stadionu, da se izrazim nogometnim rječnikom - kako bi rekao Ćiro Blažević, koji je bio iz Travnika - ostavili smo i srce i dušu i noge na terenu... A i publika još više... Pumpali smo svi k'o jedno'' - izjavila je Severina nakon spektakla u Travniku.

Najemotivniji trenutak večeri bila je izvedba pjesme 'Rođeno moje', tijekom koje su djevojčice 'Biserčići' iz plesnog studija 'Maja' razvile transparent 'Spasite djecu svijeta' te poslale snažnu poruku o potrebi zaštite i sigurnog odrastanja djece.