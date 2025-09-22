FOTO Radovi izazvali velike gužve u Strobreču

Građani Strobreča posljednjih dana suočavaju se s pojačanim prometnim gužvama, a razlog tome su infrastrukturni radovi na glavnoj prometnici koji usporavaju protok vozila.
Kako se može vidjeti na fotografiji snimljenoj na licu mjesta, promet se odvija usporeno, a na cesti su prisutne teške građevinske mašine i privremena prometna signalizacija. Na mjestu radova postavljen je i prometni znak koji ograničava brzinu na 30 km/h, dok se vozači naizmjenično propuštaju u jednom prometnom traku.
Stanovnici i vozači kažu da su gužve posebno izražene u jutarnjim i popodnevnim satima kada ljudi idu na posao i vraćaju se kući. "Treba mi dvostruko više vremena da dođem do Splita", kaže jedan od vozača koji je čekao u koloni.
Vozači su pozvani na strpljenje i pridržavanje privremenih prometnih pravila dok radovi traju.