FOTO Radovi izazvali velike gužve u Strobreču

Građani Strobreča posljednjih dana suočavaju se s pojačanim prometnim gužvama, a razlog tome su infrastrukturni radovi na glavnoj prometnici koji usporavaju protok vozila.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kako se može vidjeti na fotografiji snimljenoj na licu mjesta, promet se odvija usporeno, a na cesti su prisutne teške građevinske mašine i privremena prometna signalizacija. Na mjestu radova postavljen je i prometni znak koji ograničava brzinu na 30 km/h, dok se vozači naizmjenično propuštaju u jednom prometnom traku.

Stanovnici i vozači kažu da su gužve posebno izražene u jutarnjim i popodnevnim satima kada ljudi idu na posao i vraćaju se kući. "Treba mi dvostruko više vremena da dođem do Splita", kaže jedan od vozača koji je čekao u koloni.

Vozači su pozvani na strpljenje i pridržavanje privremenih prometnih pravila dok radovi traju.