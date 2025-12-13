FOTO Puno je svita na Pjaci, evo šta se tamo upravo odvija

U slopu Adventa u Splitu, posebnu pažnju privlači i splitski Dječji advent, koji gotovo svakog dana mališanima nudi priliku za besplatno uživanje u različitim radionicama i zabavnim aktivnostima.

Danas tako svi mogu uživati u uprizorenju Živih jaslica na Pjaci u sklopu Dječjeg adventa pod pokroviteljstvom Grada Splita.

Uprizorenje je krenulo u 11 sati i trajat će otprilike sat vremena, a privuklo je mnogo Splićana. Djeca su iskoristila priliku i da se slikaju sa Svetom obitelji.