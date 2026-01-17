FOTO Proljeće usred zime: Sunčana subota izmamila Splićane na ulice

Iako smo kalendarski usred siječnja, Split je ove subote osvanuo u gotovo proljetnom ruhu. Toplo sunce, vedro nebo i tek lagani povjetarac stvorili su idealne uvjete za boravak na otvorenom, pa su brojni građani i gosti iskoristili lijepo vrijeme za šetnje gradom, kavu na terasama i uživanje u prirodi.

Već od jutarnjih sati splitska Riva, Matejuška i stare gradske ulice bile su ispunjene šetačima, obiteljima s djecom i rekreativcima, dok su mnogi potražili mir i pogled na more na obroncima Marjana. Sunčano vrijeme i ugodna temperatura zraka stvorili su ugođaj koji je podsjetio na prve dane proljeća.

Prema mjerenjima meteoroloških postaja, u većem dijelu Dalmacije prevladavalo je pretežno vedro vrijeme.

U Splitu je na postaji Split-Marjan zabilježena temperatura od 13,6 stupnjeva Celzijevih uz vrlo slab jugoistočni vjetar, dok je na splitskom aerodromu izmjereno gotovo 16 stupnjeva. Slično ugodne vrijednosti zabilježene su i u drugim dalmatinskim gradovima – Šibenik je mjerio 16,2 stupnja, Zadar 14,6, a Makarska 14,3 stupnja Celzijeva.

Najtoplije je bilo na krajnjem jugu i otocima, gdje su temperature dosezale i do gotovo 18 stupnjeva. U Komiži je izmjereno 16,9, u Dubrovniku 17,4, dok je u Nacionalnom parku Mljet temperatura porasla na čak 18,2 stupnja Celzijeva. Slab do umjeren vjetar i stabilan tlak zraka dodatno su pridonijeli ugodnom zimskom danu bez vremenskih nepogoda.