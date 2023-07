[FOTO] Prije točno 30 godina Dalmacija se pontonskim mostom povezala s ostatkom zemlje

Povodom 30. godišnjice izgradnje pontonskog mosta u Novskom ždrilu, simbola povezivanja sjevera i juga, želimo se prisjetiti ovog važnog privremenog rješenja koje je omogućilo spajanje Dalmacije sa sjevernom obalom i kontinentalnom Hrvatskom. Današnji dan, 18. srpnja 2023., označava jubilarnih 30 godina od izgradnje pontonskog mosta.

Izgradnja ovog impresivnog mosta, koji je bio dug 279 metara i širok 18 metara, bila je plod suradnje Brodosplitovih projektanata i Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje iz Splita, a provodio se pod okriljem Ministarstva pomorstva, prometa i veza. Gradnju mosta nadzirala je tvrtka Konstruktor iz Splita, a za povezivanje mosta korišteno je pet teglenica tvrtke Brodospas, šest prijelaznih čeličnih mostića te bočne zaštite od topničkih granata, koje su izradili radnici Brodosplita i montirali na gradilištu. Hrvatske ceste su bile investitor, dok su izvedbu radova povjerili Brodospasu i Brodosplitu. U izgradnji su sudjelovali i Konstruktor iz Splita te Hidroelektra iz Zagreba.

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: Brodosplit Foto: Brodosplit Foto: Brodosplit Foto: Brodosplit Foto: Brodosplit Foto: Brodosplit Foto: Brodosplit Foto: Brodosplit Foto: Brodosplit Foto: Brodosplit Foto: Brodosplit

Za potrebe postavljanja i osiguranja mosta, od vojnih je snaga angažirana bila 40. inženjerijska bojna, 307. logistička baza Zadar, Bojna za specijalna djelovanja Matija Vlačić, 1. gardijska brigada, 112. brigada, 7. domobranska pukovnija, 264. izvidničko-diverzantska satnija, Vojna policija te pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova.

U roku od samo tjedan dana, radnici Brodospasa, Brodosplita, Brodotrogira i Brodogradilišta Vranjic su uspješno preradili pet teglenica kojima je montiran i usidren pontonski most. Istovremeno, radnici Konstruktora u suradnji s Hrvatskim cestama radili su na izgradnji prilaznih cesta s obje strane Novskog ždrila koje su se naslanjale na pontonski most.

Važno je napomenuti da je izgradnja pontonskog mosta bila od ključne važnosti u prevladavanju pokušaja spajanja sjevera i juga Hrvatske. Područje Novskog ždrila bilo je izloženo svakodnevnim granatiranjima, sve do operacije Oluja koja je rezultirala oslobođenjem Novskog ždrila i šireg područja Maslenice. Pontonski most je tada izgrađen kao privremeno rješenje kako bi zamijenio srušeni Maslenički most. Korištenje pontonskog mosta trajalo je sve do izgradnje novog Masleničkog mosta, koji je bio dovršen 1997. godine.

Na ovaj poseban dan, želimo izraziti zahvalnost svim radnicima tvrtki koje su sudjelovale u izgradnji pontonskog mosta, kao i hrvatskim braniteljima, dragovoljcima i stručnjacima koji su bili odgovorni za sigurnost i obranu mosta. Vaša predanost i stručnost ostaju trajni simboli ovog značajnog povijesnog događaja.