FOTO Poljud se puni: Navijači pristižu na dvoboj Hajduka i Lokomotive, objavljeni sastavi

Uoči današnje utakmice 26. kola SuperSport HNL-a između Hajduka i Lokomotive, koja je na Poljudu započela u 15 sati, ispred stadiona okupio se veliki broj navijača.

Atmosfera je počela rasti već satima prije početka susreta, a mnogi su navijači iskoristili dolazak na stadion kako bi podržali Bijele u važnom prvenstvenom dvoboju nakon nedavnog poraza u derbiju protiv Dinama.

Trener Hajduka Gonzalo Garcia u ovom susretu ponovno može računati na Niku Sigura koji se vraća nakon odrađene suspenzije, dok će Adrion Pajaziti propustiti utakmicu zbog kazne nakon crvenog kartona u kup-susretu s Rijekom. Bijeli su uoči dvoboja držali drugo mjesto prvenstvene ljestvice, dok Lokomotiva pod vodstvom Nikice Jelavića u susret ulazi sa sedme pozicije.

Sastavi

Hajduk: Silić – Sigur, Šarlija, Marešić, Hrgović – Guillamon, Krovinović – Brajković, Pukštas, Rebić – Livaja

Lokomotiva: Posavec – Kolinger, Jukić, Kamenović, Vešović – Belcar, Bošković – Pajač, Trajkovski, Subotić – Stojaković