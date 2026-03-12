FOTO Policija razotkrila ilegalni uzgoj marihuane na Hvaru, kod 44-godišnjaka pronađen kompletan laboratorij za proizvodnju droge

Policijski službenici Policijske postaje Hvar su 11. ožujka 2026. godine obavili pretragu doma 44-godišnjaka na području Starog Grada.

Tijekom pretrage pronađena su dva šatora sa svom opremom za kontrolirani unutarnji uzgoj, čime je otkriven laboratorij za unutarnji uzgoj droge. Također je pronađeno 18 stabljika visine od 18 do 100 centimetara, 28 grana s cvjetnim vrhovima dužine od 35 do 85 centimetara, sjemenke i lišće marihuane, 136 grama droga marihuane te 88,5 grama droge hašiš.

Uz navedeno, policijski službenici pronašli su i šest digitalnih vaga za precizno mjerenje s tragovima droge, 50 vrećica za pakiranje, mobitel i novčani iznos od 785 eura, koji su oduzeti.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja muškarac će uz kaznenu prijavu zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama tijekom današnjeg dana biti priveden pritvorskom nadzorniku.