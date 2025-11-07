FOTO Pogledajte tko je sve bio na premijeri Molièreova Mizantropa u HNK Split

U petak navečer je na pozornici Hrvatskog narodnog kazališta Split premijerno izveden Mizantrop Jeana-Baptistea Poquelina Molièrea, u režiji Miloša Lolića. Ova klasična komedija o čovjeku koji se ne miri s lažima i licemjerjem društva dobila je novo, svježe ruho, spajajući satiru, dramu i humor u snažan kazališni doživljaj.

Glavni junak Alceste vjeruje kako se život može utemeljiti isključivo na istini, no suočen s činjenicom da društveni život podrazumijeva i kompromis te prilagodbu, odlučuje se povući iz svijeta i odabrati samotnjački život. Njegova sudbina i danas snažno odjekuje, potičući gledatelja na razmišljanje o vlastitom odnosu prema istini i društvu.

Publika je s velikim zanimanjem pratila večerašnju izvedbu, koja je istaknula suvremenost Molièreove misli i aktualnost njegovih tema. Režija Miloša Lolića uspjela je spojiti klasični tekst s prepoznatljivim kazališnim jezikom, dok su glumačke interpretacije dale likovima slojevitost i emocionalnu snagu.

Mizantrop, jedno od najvažnijih djela svjetske dramske literature, još jednom je pokazao zašto Molière, uz Racinea i Corneillea, ostaje simbol „zlatnog vijeka“ francuske kazališne umjetnosti – i zašto njegovi komadi, unatoč vremenskoj distanci, i dalje diraju u samu srž ljudske prirode.

