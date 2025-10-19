FOTO Pogledajte što je osvanulo na Zapadnoj obali nakon vjenčanja Barbare Matić

Splićanka Barbara Matić ovih je dana ponovno privukla pažnju javnosti, ali ovoga puta izvan sportskih borilišta. Naime, ovog se vikenda u intimnom krugu obitelji i prijatelja udala za Filipa Đinovića, srpskog judaša, trenera i međunarodnog suca.

Svadbeno slavlje održano je u poznatom hotelu na splitskoj Zapadnoj obali, a podsjetimo, u svibnju ove godine Zapadna obala dobila je sedam novih ploča s imenima trofejnih splitskih olimpijaca, među kojima je i ona Barbare Matić, zlatne s Olimpijskih igara u Tokiju.

Nakon svadbe, netko od njezinih prijatelja odlučio je dodati duhovit detalj. Naime, na ploču s njezinim imenom dodano je prezime Đinović uz poruku: „Prepravili smo ti i ovo.“ Barbara je taj simpatičan trenutak podijelila sa svojim pratiteljima na Instagramu.

Barbara i Filip svoju su vezu javno potvrdili tek ovog proljeća. Ljubav koja je započela na tatamiju sada je, zaokružena najljepšim mogućim načinom – brakom.