FOTO Pogledajte kako rijeke Jadro i Žrnovnica izgledaju večeras

Nakon što je u četvrtak navečer nad Dalmacijom nastavljeno nestabilno vrijeme, na području Splita zabilježen je porast vodostaja rijeka Žrnovnice i Jadra. Intenzivniji pljuskovi koji su zahvatili šire gradsko područje doveli su do kratkotrajnog ubrzanja protoka, no prema informacijama s terena stanje nije dramatično i vodotoci su i dalje unutar svojih korita.

Vodostaji podignuti, ali bez poplavnih posljedica

Žrnovnica je reagirala na oborine iz zaleđa i večeras ima vidljivo višu razinu, ali nema izlijevanja ni ugroze obližnjih prometnica i objekata. Slično je i na Jadru, gdje je nakon prolaska kišnog vala zabilježen rast, no vodotok se stabilizirao te je situacija pod nadzorom.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Nastavak nestabilnog vremena: Pregled prognoze

Četvrtak navečer donio je novi nastavak nestabilnog vremena nad Dalmacijom. I dok je danas najviše oborine bilo južnije od Šibenika, količine su ipak bile skromnije nego prije dva dana. Unatoč tome, u dijelovima Konavala palo je oko 20 litara kiše po kvadratnom metru, na pojedinim lokacijama na Čiovu 12, a u Veloj Luci 14 litara.

Temperature su se kretale od tek 1 stupanj u dijelovima Zagore do 11 stupnjeva na dubrovačkom području, što je najavilo prodor hladnijeg zraka koji je u večernjim satima donio i prve pahulje. Slab snijeg počeo je padati na području od Dalmatinske zagore i dijelova Srednje Dalmacije prema vrgoračkom kraju, a čitatelji su dojavili da snijega ima i u Dubravi. Nešto gušći snijeg zabilježen je u okolici Vrgorca, Voštana i Aržana.