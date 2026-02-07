FOTO Pazar pun života i na kišno jutro, provjerili smo cijene i ponudu

Iako je veljača započela tmurno i oblačno, kakvo je i ovo jutro, splitski Pazar ni ove prve subote nije razočarao. Brojni Splićani i gosti grada zaputili su se u svoju uobičajenu nabavu, a štandovi su od ranih sati nudili bogat izbor svježih namirnica.

Već najranije ujutro prostor oko Dioklecijanove palače ispunio se poznatom pazarovskom atmosferom – miješali su se glasovi prodavača, koraci kupaca i mirisi svježeg voća i povrća. Sezona agruma je na vrhuncu pa su upravo oni najzastupljeniji na tezgama. Mandarine se prodaju po 1,5 eura za kilogram, klementine po 3 eura, naranče također dosežu 3 eura, dok je limun nešto povoljniji i stoji 2,5 eura.

Među domaćim voćem i dalje prednjače jabuke koje se mogu kupiti za 2 eura po kilogramu. Kupci ističu kako su upravo prihvatljive cijene razlog zbog kojeg se voće redovito stavlja u košarice, bez obzira na hladnije vrijeme.

Zimska ponuda povrća

Pazar nudi i solidan izbor povrća prilagođenog zimskom jelovniku. Kapula i kupus prodaju se po 2 eura za kilogram, baš kao i mrkva, dok je cikla nešto skuplja i stoji 2,5 eura. Ljubitelji zelenog mogu posegnuti za brokulom ili salatom, koje se nude po cijeni od 3 eura po kilogramu i, unatoč sezoni, imaju svoje vjerne kupce.

U ponudi su i domaća jaja – deset komada može se kupiti za 3 eura, što ih čini praktičnim izborom za svakodnevnu kuhinju, ali i za pripremu zimskih specijaliteta.