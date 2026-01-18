FOTO Ovo je sinoćnji prizor s Kašjuna. Prvi ilegalni kafić konačno uklonjen, drugi se uklanja

U zaštićenom dijelu prirode Park-šuma Marjan, u uvali Kašjuni,uklonjen je jedan ilegalni objekt, dok je drugi u procesu uklanjanja. Fotografiju s plaže koja je trostruko zaštićeno područje objavilo je Društvo Marjan na svom Facebooku, a prizor je izazvao mnoštvo reakcija Splićana. Reakcije su uglavnom pozitivne.

Inače, vijest o uklanjaju ilagalnih objekata s Kašjuna je sa zadovoljstvom primio Srđan Marinić, predsjednik Upravnog odbora Društva Marjan.

"Počelo je uklanjanje nešto prije nove 2026. godine. Prvo su se uklanjali najbliži objekti, pa se sada uklonio sanitarni toalet. U svakom slučaju, objekt se konačno uklanja. Dosta sam o tome komunicirao, istekla je davno koncesija i trebao se objekt ukloniti početkom prosinca prošle godine. Želim da se ovakvi objekti nikad više ne vrate na ovu lokaciju na Kašjunima", rekao nam je Marinić ranije.