FOTO Ove slike s Mosora oduzimaju dah

Iza nas je promjenjiv vikend koji je donio povremenu kišu i kraća sunčana razdoblja, stvarajući tipičnu sliku nestabilnog vremena za ovaj dio godine. Za razliku od petka, a osobito srijede, protekli dani nisu bili obilježeni jačim vjetrom, što je pridonijelo ugodnijem boravku na otvorenom. Temperature su se pritom zadržale iznad prosjeka za ovo doba godine pa je, unatoč oblacima, dojam vremena bio relativno blag.

Takvi su uvjeti mnoge izmamili u prirodu, a posebno je privlačio Mosor, koji i u promjenjivim vremenskim prilikama nudi dojmljive prizore. Donosimo prekrasne fotografije snimljene u okolici planinarskog doma Umberto Girometta, u trenucima smiraja dana kada je svjetlo postupno blijedjelo, a krajolik dobivao toplije tonove.

Upravo tada nad planinom često nastaje zanimljiv kontrast - oblaci i vedrina izmjenjuju se iz minute u minutu, stvarajući prizore koji rijetko ostaju nezapaženi. Igra svjetla i sjene dodatno je naglasila reljef Mosora te pružila prizore koji podsjećaju koliko priroda može biti dojmljiva i u naizgled običnim danima.