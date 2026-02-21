FOTO Ova kuća u okolici Splita se prodaje za 800 tisuća eura

Na atraktivnoj lokaciji u okolici Splita na prodaju je povijesna kuća s pripadajućim građevinskim zemljištem, nekretnina koja spaja tradiciju, prostranost i ozbiljan investicijski potencijal.

Kuća se prostire na tri etaže s ukupno oko 400 četvornih metara stambenog prostora. Na svakoj etaži nalazi se prostrani stan površine približno 120 četvornih metara, a katovi su povezani unutarnjim kamenim stubištem koje dodatno naglašava autentičan mediteranski karakter objekta.

Građevinsko zemljište kao dodatna vrijednost

Posebnu vrijednost ove nekretnine čini građevinsko zemljište površine oko 720 četvornih metara. Na parceli se već nalazi sva potrebna infrastruktura, što budućem vlasniku znatno olakšava daljnji razvoj i smanjuje početne troškove ulaganja.

S obzirom na lokaciju u blizini Splita, veličinu objekta i raspoloživo zemljište, nekretnina nudi više mogućnosti: od preuređenja u luksuznu obiteljsku vilu, preko apartmanskog kompleksa, pa sve do razvoja manjeg boutique hotela, stoji u oglasu.

Tražena cijena iznosi 800.000 eura. Oglas možete pogledati OVDJE.