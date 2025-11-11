FOTO Otvoren privremeni parking u ovom dijelu grada

Grad Split uspješno je dovršio projekt uklanjanja nekadašnje toplane na Blatinama te uredio privremeni zemljani parking koji će građanima služiti do izgradnje buduće javne garaže. Parkiralište je od danas otvoreno za stanare i ostale korisnike, čime se privremeno ublažava problem nedostatka parkirnih mjesta u ovom dijelu grada.

Radovi su započeli početkom rujna, a završeni rušenjem 58 metara visokog dimnjaka, čime je okončana još jedna faza uređenja prostora na Blatinama. Toplana, izgrađena 1969. i proširena 1984. godine, u potpunosti je uklonjena, uključujući postrojenje, dimnjak i tri ukopana spremnika.

Uklanjanje je provedeno u dvije faze, najprije demontažom strojeva i opreme, potom uklanjanjem nosive konstrukcije i dimnjaka. Radovi su izvedeni bezeksplozivnim metodama, uz korištenje specijalizirane mehanizacije te uz visoku razinu sigurnosti za stanovnike i učenike obližnje Osnovne škole Blatine.

Nakon uklanjanja objekta, teren je izravnan i prenamijenjen u privremeno parkiralište. Dugoročno, Grad Split na toj lokaciji planira izgradnju moderne javne garaže s oko 650 parkirnih mjesta, koja će služiti stanovnicima okolnih zgrada i korisnicima splitske bolnice.

Gradska tvrtka Split parking već priprema potrebnu dokumentaciju za izgradnju nove garaže, kojom će se dugoročno poboljšati prometna infrastruktura i smanjiti gužve u ovom dijelu grada.