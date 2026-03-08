FOTO Nadrealna situacija na Poljudu, odjednom se pojavio ružičasti dim

Tijekom derbija Hajduka i Dinama na Poljudu dogodila se nesvakidašnja scena na tribinama. Za vrijeme bakljade navijača Dinama na južnom dijelu stadiona iznenada se pojavio ružičasti, odnosno pink dim, što je izazvalo reakciju na suprotnoj strani stadiona.

Prema svemu sudeći, riječ je bila o svojevrsnoj podvali, a situaciju su brzo primijetili i navijači Hajduka na sjevernoj tribini.

Torcida se ubrzo osvrnula na pojavu ružičastog dima te je razvila prigodni transparent kojim je reagirala na događaj tijekom bakljade.

Neobična scena dodatno je podigla atmosferu na Poljudu, gdje se pred više od 31 tisućom gledatelja igrao derbi 25. kola SuperSport HNL-a između Hajduka i Dinama.

Fotografije s tribina ubrzo su počele kružiti društvenim mrežama, a ružičasti dim i reakcija Torcide postali su jedna od zanimljivijih epizoda večerašnjeg derbija.