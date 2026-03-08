FOTO Na Poljudu je bilo 31.030 gledatelja. Pogledajte slike

Na Poljudu se danas odigrao treći ovosezonski derbi između Hajduka i Dinama u sklopu 25. kola SuperSport HNL-a, a splitski stadion ponovno je ispunjen do posljednjeg mjesta. Prema službenim podacima, utakmicu na Poljudu prati 31.030 gledatelja.Velik interes za najveći hrvatski nogometni derbi ne čudi jer bi ova utakmica mogla imati značajan utjecaj na borbu za naslov prvaka. Hajduk bi se u slučaju pobjede približio Dinamu na samo četiri boda zaostatka, dok bi eventualna pobjeda gostiju momčadi Marija Kovačevića donijela velikih deset bodova prednosti na prvenstvenoj ljestvici.Atmosfera na stadionu počela se zagrijavati znatno prije prvog sučevog zvižduka. Već tijekom zagrijavanja igrača krenulo je navijačko nadmetanje Torcide i Bad Blue Boysa, a sjeverna tribina pripremila je i nekoliko transparenata.Uoči početka utakmice Torcida je izvjesila transparent s porukom: „Iz podruma Firula urlamo iz sveg glasa. Volimo Bijele i nema nam spasa.“ Tijekom susreta pojavila se i nova poruka upućena navijačima Dinama.
Derbi na Poljudu i ovoga je puta okupio velik broj poznatih nogometnih imena na tribinama, a uz navijački spektakl na terenu i tribinama vlada atmosfera kakva se očekuje od najveće utakmice hrvatskog nogometa.
U nastavku pogledajte fotografije s Poljuda i atmosferu s tribina.
