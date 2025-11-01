FOTO Molitelje u Trogiru dočekalo iznenađenje: "Još uvijek čekamo..."

Na blagdan Svih svetih, dok se u 28 hrvatskih gradova ponovno okupljaju molitelji, u Trogiru je održan tihi, ali snažan prosvjedni čin. Članice trogirskog SDP-a, predvođene Ružicom Jakšić, postavile su siluetu žene i zapalile 11 svijeća – za svaku od 11 žena ubijenih u Hrvatskoj ove godine.

Svojom šutnjom odale su počast ubijenima, ali i uputile jasnu poruku društvu i institucijama koje, kako poručuju, nisu učinile dovoljno da zaštite žene od nasilja.

Silueta u tišini, poruka koja vrišti

Silueta žene, postavljena nasuprot okupljenima, stajala je u tišini – kao podsjetnik da svaka žrtva ima ime, da je svaka imala život, snove i pravo na sigurnost.

"I da je ovo društvo nije zaštitilo", naglasila je Ružica Jakšić.

U krugovima u kojima "mole", ženama nije dopušteno ni kročiti, što je, kako navode organizatorice akcije, protuustavno i diskriminirajuće. Upravo zato, na mjestu gdje se pokušava ograničiti sloboda žena, stajala je simbolična žena – u tišini, ali s porukom koja vrišti: "Žene nisu ničije vlasništvo! Nitko nema pravo odlučivati o njihovim tijelima, odlukama ni životima!"

Optužnica protiv društva šutnje

Ova šutnja, uz 11 svijeća, čin je poštovanja prema ubijenim ženama, ali i optužnica protiv društva koje dopušta da se u 21. stoljeću u javnom prostoru ponižavaju i kontroliraju žene.

"Još uvijek čekamo da država i institucije napokon odlučno stanu na stranu žena – ne deklarativno, već stvarno", poručile su okupljene.

Zatražile su od nadležnih tijela da preispitaju protuustavno i protuzakonito okupljanje koje se održava na hrvatskim trgovima svake prve subote u mjesecu.

Poziv državi da ispuni ono što već jamči Ustav

Zaključile su kako je krajnje vrijeme da država osigura ono što Ustav već jamči: slobodu, jednakost i pravo na dostojanstvo – temeljna prava koja bi svaka žena u Hrvatskoj trebala imati, bez straha i bez borbe protiv šutnje sustava.