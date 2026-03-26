FOTO Moć juga u Splitu: Evo vam jedna fantastična galerija slika s Rive

Jako jugo i nestabilna atmosfera tijekom dana uzrokovali su nepovoljne uvjete na moru i uz obalu u Splitu, a valovi su povremeno zapljuskivali Rivu i prelijevali se na šetnicu.
More je bilo uzburkano, a snažni valovi otežavali su kretanje građanima, osobito na izloženijim dijelovima rive. Zbog vremenskih prilika, boravak uz more bio je otežan, uz povećan oprez prolaznika.
Prema podacima DHMZ-a, prosječna brzina juga na postaji Split Marjan u 10 sati iznosila je 13,1 metar u sekundi, dok su udari dosezali i do 85 kilometara na sat, što se svrstava u olujne udare.
Jugo je donijelo i nevjerojatne prizore koji su poslastica za fotografe. Pogledajte galeriju našeg Igora Jakšića.
