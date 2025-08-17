FOTO Marko Bošnjak prvi put pokazao svog partnera, zajedno su dvije godine

Hrvatski predstavnik s Eurosonga 2025. Marko Bošnjak prvi je put na društvenim mrežama podijelio fotografiju sa svojim partnerom.

Uživali su na jahti na Jadranskom moru, a zajedno su pozirali i za Instagram.

Već dvije godine Marko je u vezi s tajanstvenim Španjolcem, a kako su se upoznali otkrio je za Story.

"Nismo u vezi na daljinu. Od samog početka bilo mi je važno da budemo fizički prisutni jedno drugome i rekao sam da takav odnos ne bih mogao graditi izdaleka. On se tada preselio u Hrvatsku i od tada živimo zajedno u Zagrebu, otkrio je Bošnjak za Story.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Marko Bosnjak (@markobosnjaak)

"Ipak, uskoro kreće nova faza jer se planiram preseliti izvan Hrvatske, ali ovoga puta idemo zajedno. Upoznali smo se u Zagrebu, gdje je došao posjetiti zajedničkog prijatelja. Ne bih rekao da je to bio sudbonosni trenutak, ali odmah sam osjetio nešto jako dobro u njemu. Ima tu rijetku smirenost i toplinu koja me privukla", rekao je, no nije htio otkriti identitet partnera.