FOTO Lidija Bačić se slikala u grudnjaku i gaćicama

Pjevačica Lidija Bačić Lille ponovno je zapalila društvene mreže novom fotografijom.
Na objavi pozira u bijelom grudnjaku i gaćicama, uz prepoznatljiv stav pred kamerom koji joj je donio stotine lajkova u samo nekoliko minuta.
Fanovi su je zatrpali komentarima – jedni joj pišu da “uvijek zna privući pažnju”, dok drugi naglašavaju da “nema konkurenciju na domaćoj sceni kad je riječ o hrabrosti i samopouzdanju”.
Lidija već godinama njeguje imidž pjevačice koja otvoreno pokazuje svoje tijelo i ne skriva samopouzdanje, a nova objava samo je potvrdila njezinu reputaciju jedne od najprovokativnijih domaćih zvijezda na društvenim mrežama.
