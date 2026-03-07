FOTO Konačno! Završeni radovi na Poljičkoj

Uspjeh! Točno tri tjedna nakon puknuća vodovodne cijevi u Poljičkoj i posljedične sanacije, radovi su završeni!

Trajao je zahvat dok se nije promijenila cijev u duljini od 80 metara, a za to vrijeme su gužve radnim danima bile nesnosne.

Pogotovo se nered na prometnicama širio sjeverno po ulici Brune Bušića, osim naravno na Poljičkoj. Ništa neobično jer je zbog radova jedna od najprometnijih splitskih ulica bila sužena s tri trake na samo jednu.

Ali evo, subota ujutro, još nije ni otkucalo sedam sati, a radnici su već obavljali finalno uređenje dionice... U ponedjeljak tako neće biti gužvi, barem ne kod skretanja za bolnicu Križine, i barem ne zbog ove intervencije.