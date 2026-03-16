FOTO Koliko srce ima ovaj čovjek!

Proslavljeni hrvatski nogometni reprezentativac i sugrađanin Domagoj Vida donirao je novčana sredstva za nabavu akumulatorskog hidrauličnog alata za tehničke intervencije za DVD Donji Miholjac.

Riječ je o kompletu koji uključuje rezač (škare), razupirač i hidraulični cilindar, ukupne vrijednosti oko 11.000 eura.

- Ovim vrijednim alatom značajno se podiže razina opremljenosti i spremnosti našeg društva za spašavanje u prometnim nesrećama i drugim zahtjevnim intervencijama.

Nabavljeni alat sada je ugrađen u naše malo brzo navalno vozilo, čime je postao odmah dostupan na terenu i spreman za brzu reakciju kada je svaka sekunda važna - objavili su vatrogasci na Facebooku.

Iz DVD-a Donji Miholjac ističu kako im ovakva podrška puno znači jer omogućuje još sigurnije i učinkovitije pomaganje građanima, te su Domagoju Vidi zahvalili na vrijednoj donaciji i podršci njihovom radu.