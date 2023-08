(FOTO) KAŠTELANSKO KULTURNO LJETO Društvo Biranji gosti izvodili bezvremenske klasike

Bojama Jazza Hrvatsko glazbeno društvo Biranj obojilo je sinoć staroseljsko brce te posjetiteljima priuštili pravu jazz poslasticu. U okviru Kaštelanskog kulturnog ljeta, a u organizaciji Turističke zajednice grada Kaštela članovi HGD Biranj uz svoje goste nepuna dva sata nizali su bezvremenske jazz uspješnice.

- Već tradicionalno od 2016. godine održavamo ovaj koncert s tridesetak članova društva i gostima. Trudimo se svake godine publici ponuditi nešto novo kako bi bili zanimljivi. Ove godine smo se potrudili napraviti jedan zanimljivi glazbeni program.Gosti su nam Ana Opačak koja će se predstaviti s tri skladbe, Jakov Košćina na saksofonu, Nenad Bego na bas gitari i Pavle Kolarov na gitari - pojasnio je voditelj društva Milan Vrtlar.

- Drago mi je što su me članovi Birnja pozvali kao svoju gošću na ovogodišnje Boje jazza. Baš se veselima i prvi put nastupam u Kaštelima. Program je onako baš po mom guštu, sami jazz klasici - kazala je Ana netom prije koncerta.

S Glenn Miller Medley otvorene su Boje jazza te su se nastavili nizati hitovi " At last", " American grafitti", " Cry me a river" te mnoge druge.

