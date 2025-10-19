FOTO Jesenja idila u Stobreču: Sunčana nedjelja izmamila građane na rivu i plaže

U većem dijelu Dalmacije nedjeljno poslijepodne proteklo je uz sunčano vrijeme i povremenu visoku naoblaku, a Stobreč je bio jedno od onih mjesta gdje se jesen jedva mogla osjetiti.

Živa se popela na ugodnih 19 do 21 °C, a more se zadržalo na oko 19 °C – dovoljno da se nekoliko najhrabrijih kupača još jednom 'baci u more'.

Šetnica uz more i stobrečka riva bile su prepune parova, obitelji i biciklista, dok su se najmlađi igrali uz obalu i na plaži. Turisti i domaći jednako su uživali u blagoj dalmatinskoj jeseni, okupanom suncem i mirisom mora.

Iako je listopad na kalendaru, prizori su bili idilični – lagani povjetarac, blaga temperatura i vedro nebo stvorili su idealnu kulisu za opuštanje i šetnju.

U nastavku pogledajte fotogaleriju.