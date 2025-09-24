FOTO Jaka kiša je probudila slap kod Omiša

Današnja kiša probudila je Ilinac.

Vodopad Ilinac, smješten iznad Zakučca kod Omiša, u razdobljima obilnijih kiša pretvara se u najviši vodopad u Hrvatskoj. Njegov pad doseže 130 metara, a cijelo područje ubraja se među prirodne znamenitosti zaštićenog krajobraza.

U krškim područjima, nakon obilnih oborina kakve su nas pratile proteklih dana, prorade podzemni izvori pa se na pojedinim lokacijama pojavljuju slapovi. Jedan od njih je upravo Ilinac u omiškom zaleđu.