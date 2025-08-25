Close Menu

FOTO I VIDEO Veliki požar na Šolti. Stigao je i kanader, a na terenu je mnogo vatrogasaca

Veliki požar na Šolti

Veliki požar danas je iza 15 sati izbio na otoku Šolti između Stomorske i Krušice. Gori makija i raslinje na brdovitom području, a na terenu su brojni šoltanski vatrogasci.

Kako se doznaje, ukupno dva Canadaira CL-415 i jedan AirTractor AT-802 su angažirana na požarištu.

Za sada nema puno informacija o požaru osim što su sve raspoložive vatrogasne snage na terenu.

