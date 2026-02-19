FOTO I VIDEO Torcida na Gripama dočekuje Dinamo

U splitskoj maloj dvorani na Gripama u petak, 20. veljače 2026., s početkom u 20:15, igra se derbi 12. kola SuperSport HMNL-a između MNK Torcida Biberona i Futsal Dinama, uz TV prijenos na MaxSport1.

Uoči utakmice vlada ogroman interes za ulaznice u pretprodaji, pa će, zbog velike potražnje, biti otvorena i dodatna tribina odnosno balkon u maloj dvorani na Gripama.

Iz redova Torcide poručuju kako žele reakciju nakon posljednjeg nastupa i povratak povjerenja navijača. Jakov Hrstić naglašava da je momčad ostala dužna publici nakon susreta u Vrgorcu te da derbi s Dinamom uvijek donosi posebnu atmosferu i vrhunski futsal.

"Imamo iza sebe turbulentnu utakmicu protiv Vrgorca u kojoj smo ostali dužni našim navijačima. Pred nama je derbi protiv Futsal Dinama, susret koji je uvijek bio pravi mamac za publiku i jamstvo vrhunskog futsala. Dat ćemo sve od sebe da upišemo pobjedu i vratimo se na pravi put. Ovim putem pozivamo sve navijače da nas podrže u što većem broju i budu naš šesti igrač s tribina", rekao je Jakov Hrstić.

S druge strane, Ivan Jelić ističe da Torcidu čeka težak zadatak protiv lidera prvenstva, ali i da momčad s velikim motivom dočekuje izlazak pred domaću publiku.

"Pred nama je utakmica protiv Futsal Dinama. Svi znamo njihovu kvalitetu, prvi su na tablici. Imaju iznimno jake pojedince i iskusnog trenera. Zasigurno zahtjevna utakmica, ali mi smo 100 posto spremni i jedva čekamo istrčati na Gripe pred punom dvoranom. Ovim putem pozivam sve navijače da dođu i podrže nas u petak", poručio je Ivan Jelić.

Sve je tako spremno za još jednu veliku futsal večer na Gripama — derbi koji tradicionalno puni tribine, a ovoga puta, s obzirom na interes za ulaznice i otvaranje dodatne tribine, dvorana bi mogla biti ispunjena do posljednjeg mjesta.