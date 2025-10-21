FOTO I VIDEO Ponovno u Split stigla ogromna "grdosija": Američki nosač aviona detaljno smo snimili prilikom uplovljavanja. Pogledajte ovo...

Najveći i najmoderniji nosač zrakoplova američke mornarice, USS Gerald R. Ford (CVN 78), ponovno je uplovio u splitsku luku u sklopu planiranog posjeta Hrvatskoj. Riječ je o prvom brodu svoje klase i vodećem plovilu udarne skupine nosača zrakoplova 12.

Podsjetimo, ovo je drugi dolazak ovog impresivnog broda u Split, nakon prošlogodišnjeg zaustavljanja tijekom raspoređivanja u operativnoj zoni Šeste flote SAD-a. Cilj posjeta je podrška ratnoj spremnosti i pomorskoj sigurnosti američkih snaga u Europi i Africi te jačanje partnerstva sa saveznicima i članicama NATO-a, među kojima je i Hrvatska, poručuju iz Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država.

Posjeti poput ovoga, ističu, potvrđuju snažno savezništvo i prijateljske odnose između SAD-a i Hrvatske te pridonose zajedničkim naporima u očuvanju stabilnosti i sigurnosti na europskom području.

Nosač USS Gerald R. Ford, dug 330 metara i opremljen s 25 paluba, može prevoziti do 75 zrakoplova. Na njegovoj je izgradnji sudjelovalo više od 5.000 brodograditelja, a u njegov sustav ugrađeno je oko 3.000 kilometara električnih kabela.

Kada je prvi put uplovio u Sredozemno more 2023. godine, Split je bio prva luka u kojoj se usidrio. Tada se više od 4.500 članova posade, među kojima i nekoliko mornara hrvatskog podrijetla, odmaralo upravo u Dalmaciji. Dolazak broda i tada je izazvao veliko zanimanje javnosti, a američki nosač ostao je nadomak Splita tri dana.