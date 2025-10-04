FOTO I VIDEO Ovaj objekt se gradi kod Splita. Pogledajte o čemu je riječ

Radovi na izgradnji trodijelne sportske dvorane u Strožancu, koji su započeli u veljači ove godine, odvijaju se prema planu i već sada pokazuju značajan napredak. Obišao ih je načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić, izrazivši zadovoljstvo dinamikom izvođenja.

"Već sada je vidljiv značajan napredak, posebno na armiranobetonskim radovima, i moram istaknuti da sam iznimno zadovoljan dinamikom izvođenja", poručio je Dropuljić.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Moderna i multifunkcionalna sportska dvorana

Nova dvorana projektirana je kao trodijelna, s montažnim tribinama na izvlačenje kapaciteta 448 gledatelja. Bit će prilagođena održavanju utakmica u rukometu, malom nogometu, košarci, odbojci i brojnim drugim sportovima.

"Riječ je o moderno projektiranoj sportskoj dvorani koja će našim sportašima omogućiti vrhunske uvjete za treninge i natjecanja", kazao je načelnik.

Unutar objekta planirana je i manja dvorana, uz sve potrebne prateće sadržaje: garderobe, spremišta, sanitarne čvorove, prostore za pomoćno osoblje, kabinete profesora i trenera, prostorije za hitnu pomoć, recepciju i press room.

Posebnost: sportski tereni na krovu

Projekt uključuje i inovativno rješenje – na krovu zgrade nalazit će se tri vanjska sportska terena. Uz to, s istočne i sjeverne strane objekta predviđen je dovoljan broj parkirnih mjesta, a okoliš će biti hortikulturno uređen.

"Ovo je projekt koji će značajno obogatiti sportsku infrastrukturu naše općine – korak bliže boljoj budućnosti za naše sportaše i zajednicu", istaknuo je Dropuljić.

Ugovorena vrijednost radova iznosi 8.584.208,32 eura s PDV-om, a dvorana će, po završetku, postati jedan od najvažnijih sportskih objekata u Podstrani i širem splitskom području.