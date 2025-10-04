FOTO I VIDEO Ovaj objekt se gradi kod Splita. Pogledajte o čemu je riječ

Radovi na izgradnji trodijelne sportske dvorane u Strožancu, koji su započeli u veljači ove godine, odvijaju se prema planu i već sada pokazuju značajan napredak. Obišao ih je načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić, izrazivši zadovoljstvo dinamikom izvođenja.
"Već sada je vidljiv značajan napredak, posebno na armiranobetonskim radovima, i moram istaknuti da sam iznimno zadovoljan dinamikom izvođenja", poručio je Dropuljić.
Moderna i multifunkcionalna sportska dvorana
Nova dvorana projektirana je kao trodijelna, s montažnim tribinama na izvlačenje kapaciteta 448 gledatelja. Bit će prilagođena održavanju utakmica u rukometu, malom nogometu, košarci, odbojci i brojnim drugim sportovima.
"Riječ je o moderno projektiranoj sportskoj dvorani koja će našim sportašima omogućiti vrhunske uvjete za treninge i natjecanja", kazao je načelnik.
Unutar objekta planirana je i manja dvorana, uz sve potrebne prateće sadržaje: garderobe, spremišta, sanitarne čvorove, prostore za pomoćno osoblje, kabinete profesora i trenera, prostorije za hitnu pomoć, recepciju i press room.
Posebnost: sportski tereni na krovu
Projekt uključuje i inovativno rješenje – na krovu zgrade nalazit će se tri vanjska sportska terena. Uz to, s istočne i sjeverne strane objekta predviđen je dovoljan broj parkirnih mjesta, a okoliš će biti hortikulturno uređen.
"Ovo je projekt koji će značajno obogatiti sportsku infrastrukturu naše općine – korak bliže boljoj budućnosti za naše sportaše i zajednicu", istaknuo je Dropuljić.
Ugovorena vrijednost radova iznosi 8.584.208,32 eura s PDV-om, a dvorana će, po završetku, postati jedan od najvažnijih sportskih objekata u Podstrani i širem splitskom području.