FOTO I VIDEO Ogromni i moćni kruzer već je neko vrijeme u Splitu. Što znamo o njemu? Odmah kraj porta uočili smo djelatnike HMP-a...

Splitska luka posljednjih je dana bogatija za još jednog morskog diva – Celebrity Ascent, jedan od najmodernijih kruzera na svijetu, pristao je i već nekoliko dana miruje uz gradske rive. Ovaj luksuzni brod, ponos flote Celebrity Cruises, izazvao je veliki interes građana i turista koji su imali priliku vidjeti impozantnu siluetu novog Edge-class kruzera.

Luksuz na vodi

Celebrity Ascent izgrađen je u renomiranom brodogradilištu Chantiers de l'Atlantique u francuskom Saint-Nazaireu, a u službu je ušao krajem studenoga 2023. godine. Radi se o četvrtom brodu iz Edge klase, nakon svojih sestara Celebrity Edge, Celebrity Apex i Celebrity Beyond.

Ovaj golemi brod dugačak je 326,5 metara, širok gotovo 40 metara, a prostire se na čak 21 palubi. S brzinom do 22,6 čvorova može prevesti više od 3.900 putnika i 1.400 članova posade. Registriran je u Valletti na Malti, a posebno se ističe po najmodernijoj tehnologiji, luksuznom interijeru i bogatoj ponudi sadržaja za goste.

Prilikom obilaska splitske luke, u neposrednoj blizini kruzera uočena je i hitna medicinska pomoć. Prema neslužbenim informacijama, pretpostavlja se da je jednom od putnika pozlilo, zbog čega su morali intervenirati djelatnici Hitne medicinske pomoći iz Splita. Detalji zdravstvenog stanja putnika zasad nisu poznati.

Atrakcija za Splićane i turiste

Pristajanje Celebrity Ascenta u Splitu pravi je događaj za grad, jer brodovi ove veličine i klase rijetko borave duže vrijeme. Građani i gosti grada s oduševljenjem fotografiraju luksuzni kruzer, a dolazak ovakvih brodova dodatno potvrđuje važnost splitske luke kao ključne točke na karti kruzing turizma Mediterana.