FOTO I VIDEO Od Trogira do Komiže: "Dalmatinska marenda" ponovno osvaja nedjeljna popodneva

Nakon uspješne prve sezone, serijal Dalmatinska marenda vraća se na male ekrane s drugom sezonom, koja donosi još više zanimljivih priča o dalmatinskoj gastronomiji i običajima. Serijal, koji je nastavak projekta Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, emitirat će se na Hrvatskoj radioteleviziji svake nedjelje u terminu od 16:45 na HTV 1, a prva epizoda na rasporedu je 11. siječnja 2026.

U deset novih epizoda gledatelji će imati priliku upoznati različite dalmatinske krajeve i gastronomske specijalitete karakteristične za svaki od njih. Serijal kroz lokalne ugostitelje, kuhare i stanovnike prikazuje filozofiju marende i dalmatinskih gastronomskih običaja, pojašnjavajući da marenda u Dalmaciji nije samo obrok, već dio dalmatinskog načina života, uživanja u hrani i druženja s obitelji i prijateljima. Prva epizoda gledatelje vodi u Trogir, a posvećena je ribljim specijalitetima. U idućim epizodama gledatelji će imati priliku upoznati lokalna jela i gastronomske običaje Omiša, Brštanova (Klis), Šolte, Visa i Komiže. U dvije epizode iz Omiša gledatelji će, uz zvukove klapske pjesme iz omiških kala, pratiti pripremu lokalnih riječnih specijaliteta. U epizodi snimljenoj u selu Brštanovo, u sklopu općine Klis, marenda će se prikazati u autentičnom okruženju obiteljskog imanja s knjižnicom koja broji više od 30.000 naslova.

Posebna pažnja u drugoj sezoni serijala posvećena je otocima i otočkim gastronomskim običajima. Na Šolti su snimljene dvije epizode u kojima se predstavljaju autohtona otočka jela, od artičoka do lokalnih proizvoda i vinskih sorti, dok su na otoku Visu snimljene četiri epizode u kojima se, kroz priče o lokalnim ribarima i ljudima, dočarava suživot otočana s morem i važnost ribarstva kao jedne od glavnih djelatnosti na otoku. Također, u jednoj od epizoda s otoka Visa gledatelji će imati priliku gledati i Luku Nižetića, pjevača kojem je Komiža već dugi niz godina drugi dom, a koji je ovom prilikom pripremio tradicionalnu marendu svog djetinjstva.

Sve epizode bit će dostupne i na YouTube kanalu Central Dalmatia.