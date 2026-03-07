FOTO I VIDEO "Marijini ratnici" na Peristilu molili za predbračnu čistoću, čednost u odijevanju i prestanak pobačaja

Na Peristilu su se i ove subote okupili molitelji, grupa muškaraca okupljena pod imenom "Marijini ratnici", koji svake prve subote u mjesecu kleče i mole krunicu. Okupili su se u crkvi sv. Filipa Nerija gdje je u 7 sati služena Euharistija. Nakon nje molitelji su se uputili prema Peristilu gdje su molili krunicu.

-U ovom nemirnom vremenu, utecimo se našoj Kraljici Mira i dajmo zadovoljštinu za sve uvrede koje se nanose njenom Bezgrešnom srcu - poručili su Wojownici.

Sudionici mole za mir u svijetu i domovini, za obraćenje i jedinstvo hrvatskog naroda, te za prestanak bogopsovke. Klečeći, zagovaraju predbračnu čistoću, čednost u odijevanju i ponašanju, obnovu katoličkih brakova i prestanak pobačaja.

Osim "Marijinih ratnika" na Peristilu se našla i skupina žena koja je, također, molila krunicu.