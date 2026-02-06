FOTO I VIDEO Klinika za neurologiju KBC-a Split obilježava Dan crvenih haljina: Moždani udar odnosi više života žena nego karcinom dojke - od 10 moždanih udara 6 je u žena

„Dan crvenih haljina“ je javnozdravstvena kampanja koja se obilježava prvog petka u veljači radi podizanja svijesti o specifičnostima moždanog udara kod žena. Kampanja naglašava važnost prevencije, prepoznavanja simptoma i brzog djelovanja, jer je moždani udar drugi vodeći uzrok smrti i invaliditeta kod žena. Obilježavanje je započelo u Americi pod nazivom „Go Red for Women“, a na inicijativu Hrvatskog neurološkog društva, u Hrvatskoj se obilježava od 2019. godine.

„Od 10 moždanih udara 6 je u žena. Nažalost, moždani udar odnosi više života žena nego karcinom dojke. U Klinici za neurologiju KBC-a Split godišnje liječimo oko 2.000 pacijenata, a od toga je oko 1.000 moždanih udara. Od 2007. godine liječenje akutnog ishemijskog moždanog udara u Hrvatskoj postaje znatno aktivnije uvođenjem intravenske trombolize. Od 2018. godine dodatno se uvodi mehanička trombektomija, koja je postupno postala zlatni standard liječenja u odabranih bolesnika“, kazao je doc. dr. sc. Krešimir Čaljkušić, predstojnik Klinike za neurologiju KBC-a Split.

Dr. sc. Ana Repić Buličić sa Zavoda za vaskularnu neurologiju i intenzivno liječenje KBC-a Split naglašava važnost rane intervencije u liječenju moždanog udara. „Pravovremeno liječenje povećava vjerojatnost uspješnog oporavka, ponekad i potpunog, te značajno smanjuje trajne posljedice. Zato je ključno na vrijeme prepoznati simptome moždanog udara. Uz „klasične” znakove poput oduzetosti ili utrnulosti ruke i/ili noge najčešće na jednoj strani tijela te smetnji govora, kod žena se simptomi ponekad mogu javiti i u netipičnijem obliku, primjerice kao naglo nastala smetenost, dezorijentacija ili poremećaji ravnoteže. U slučaju pojave takvih simptoma potrebno je odmah se javiti u OHBP kako bi se na vrijeme proveli dijagnostički i terapijski postupci te smanjile posljedice moždanog udara. Osim akutnog liječenja moždanog udara, bavimo se i postakutnom fazom, u kojoj se pravovremeno indicira fizikalna terapija te planira postupno vraćanje bolesnika funkcionalnosti i priprema za život izvan bolnice“.

Intenzivno se provodi edukacija zdravstvenog osoblja i obitelji bolesnika, s ciljem njihove pripreme na izazove koji slijede te pružanja potpore u suočavanju s posljedicama moždanog udara. No veliki se naglasak stavlja i na prevenciju. „Važno je da budemo osviješteni o zdravstvenim rizicima koji nas mogu čekati, možda ne toliko u mlađoj dobi, ali osobito nakon 45. ili 50. godine. Tada je posebno važno voditi računa o vlastitom zdravlju: redovito obavljati preventivne preglede, kontrolirati razinu šećera - glukoze u krvi, krvni tlak i masnoće te redovito odlaziti i na ginekološke preglede. Ne ugrožava nas samo moždani udar, nego i niz drugih bolesti koje se pravodobnom prevencijom mogu značajno smanjiti ili u potpunosti spriječiti“, podsjetila je glavna sestra Klinike za neurologiju KBC-a Split Karmela Ćurković, mag. med. techn.