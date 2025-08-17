FOTO I VIDEO Jurica Galić Juka otkriva Nagaland: Od lovaca na glave do čuvara tradicije

Splitski pustolov i fotoreporter Jurica Galić Juka nastavlja nizati avanture iz dalekih krajeva svijeta.

Nakon brojnih putovanja koje redovito bilježi kamerom, ovoga puta svoj je objektiv usmjerio prema Indiji, gdje je posjetio regiju Nagaland i narod Koyak.

U osmoj epizodi svog serijala Juka donosi priču o zajednici koja je nekoć bila poznata po zastrašujućem običaju odsijecanja glava neprijatelja.

Taj čin bio je dokaz hrabrosti i ratničke moći, ali i simbol prestiža u selu. Prema vjerovanjima, glave su donosile plodnost i zaštitu zajednici.

Danas su takvi rituali dio prošlosti. Koyaci su danas prepoznatljivi po svojoj bogatoj kulturnoj baštini, osebujnim tetovažama i festivalima koji slave zajedništvo i tradiciju.

Jukin video donosi dojmljiv prikaz tog kontrasta između nekadašnjeg ratničkog nasljeđa i današnjeg mirnog, kulturnog identiteta naroda.

Ovaj dokumentarac je nastao u ožujku i travnju 2024. putovanjem (2.832 km) manje poznatom sjeveroistočnom Indijom.

- U državama Arunachal Pradesh, Meghalaya, Assam i Nagaland svjedočio sam nevjerojatnim prirodnim ljepotama, divljim životinjama, mostovima sagrađenim od korijenja drveta, hinduskim (Holi) i animističkim festivalima (Myoko) i manje poznatim etničkim skupinama od kojih su najzanimljiviji Apatani i Konjaci, poznatiji i kao "lovci na glave" - poručio je.