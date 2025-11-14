FOTO I VIDEO Impresivna karavana od 350 bajkera prošla kroz Ploče u čast žrtvama Vukovara

U sklopu Dana sjećanja na žrtve Vukovara te svih poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, moto–karavana "Zajedno u ratu, zajedno u miru" danas je prošla kroz Ploče na svom putu od Prevlake prema Vukovaru. Ova dojmljiva karavana, koja ove godine broji oko 350 motociklista iz cijele Hrvatske, privukla je pozornost brojnih građana.

Bajkeri su u Ploče stigli oko 11 sati, a dočekani su na gradskoj rivi gdje je za njih bila pripremljena okrjepa i kratko zadržavanje. Za uredan i dostojanstven prolazak karavane pobrinuli su se članovi moto klubova doline Neretve: AMK Racing Team Ploče, MK Gusari Ploče, MK Narenta te MK Veterani Croatia – podružnica Metković.

Organizatori su zahvalili svim dobrim ljudima i sponzorima koji su podržali manifestaciju, poručivši sudionicima: "Sretno svima!".

Moto-karavana još je jednom pokazala snagu zajedništva i poštovanja prema žrtvi Vukovara, a građani Ploča s poštovanjem su pozdravili sudionike na njihovom putu prema Gradu heroju.

Video pogledajte i OVDJE. Sve je snimio Martin Burić.