FOTO I VIDEO Enter konferencija krajem idućeg tjedna u Splitu: 'Ljudi su sve, ako nemate ljude, onda imate puno veći problem...'

Krajem idućeg tjedna, od 4. do 6. prosinca u Splitu se održava peta po redu međunarodna Enter konferencija, posvećena napretku i umrežavanju stručnjaka u području odgoja i obrazovanja, posebice u radu s darovitim učenicima. Najavili su to danas u Centru izvrsnosti na Splitu 3 ravnatelj Centra izvrsnosti Ivica Zelić, kao nositelj svih aktivnosti vezanih za rad s darovitom djecom, uz dožupana Stipu Čogelju, županijskog pročelnika za obrazovanje Tomislava Đonlića i ove godine prvi put i gradonačelnika Splita, Tomislava Šutu.

-‘Science comes to town’, to je projekt koji u 2026. godini pozicionira Split kao prijestolnicu znanosti, s Kielom i Bristom. To je projekt u kojem je poanta popularizacija znanosti i približavanje znanosti djeci i mladima kako bi se u ovim znanstvenim područjima razvijali u smjeru poslova koji stvaraju dodatnu vrijednost na tržištu rada. Sami projekt je financiran kroz Horizon uz partnerstvo Grada Splita, a tu je još i Sveučilište u Splitu, Oceanografski institut i Centar izvrsnosti. Osmišljen je kao čitav set aktivnosti, više od 120 aktivnosti bit će dostupni djeci i mladima na različitim područjima u Gradu Splitu. Otvaranje projekta će biti početkom siječnja, a svi detalji su na web stranicama javno dostupni… - najavio je ravnatelj Centra izvrsnosti Ivica Zelić dok je gradonačelniku Šuti prezentirao mogućnosti virtualnog asistenta u 3D liku Ruđera Boškovića u ‘kutiji’ na ulazu. ‘Ruđer’ međutim nije imao odgovore na dva pitanja, što zna o gradonačelniku i kada će Hajduk biti prvak…

Gradonačelnik Šuta je pak kurtoazno zahvalio ‘Centru izvrsnosti i Splitsko-dalmatinskoj županiji gdje je Grad Split po prvi put ostvario suradnju i u idućoj godini predviđena su financijska sredstva za naše mlade, nadarene ljude, za našu djecu koja su naša budućnost’.

- U tom dijelu smo htjeli pokazati iskorak i on će se dogoditi. Druga stvar koja je bitna za napomenuti je suradnja Grada Splita i Carneta je za uvođenja AI na području Grada Splita i stvaranja centra za umjetnu inteligenciju. Nama je cilj, a osigurali smo sredstva u proračunu za iduću godinu, da budemo grad nositelj umjetne inteligencije na području RH jer znamo da se svi novi projekti otvaraju na tom području. Tehnološki park faza 2 je prilika da se ti projekti realiziraju samo za izvrsnim ljudima, kompetentnim, to je zalog za budućnost! - dodao je Šuta, a da bez ljudi, bez djece nema praktički ništa smisla, složili su se i Čogelja i Đonlić.

Splitsko-dalmatinska županija izabrala je svoj smjer razvoja kroz četiri stupa: digitalna, izvrsna, uključiva i zelena Dalmacija, naglasio je Čogelja, a kroz Enter festival smo u dva ključna stupa, digitalnoj Dalmaciji i izvrsnoj Dalmaciji...

- Sve svoje mjere nastojimo ravnomjerno rasporediti po našoj Županiji, ne samo prostorno, nego i generacijski. Uz budući centar umjetne inteligencije u Splitu je i ovaj festival izvrsnosti koji raste, u fokusu su naši najmlađi sugrađani jer će nam osigurati svjetliju budućnost koja im SDŽ sada nudi. - jezgrovit je bio Čogelja.

Đonlić smatra kako su se afirmirali na međunarodnoj sceni u radu s darovitom djecom jer surađuju s nizom država.

- Peta Enter konferencija, upravo tome i služi, da se naši suradnici iz cijelog svijeta upoznaju, vide gdje smo i na koji način radimo kao i da razmjenjujemo iskustva i primjere dobre prakse u radu s darovitim učenicima. Konferencija je prilika za sve zaposlenike u sustavu odgoja i obrazovanja da se ‘umreže’. Ljudi su najveći kapital, možete imati sve, ali ako nemate ljude koji na odgovarajući način mogu odgovoriti na izazove koji se pred njih stavljaju, onda je to samo još jedan puno veći problem. Prema tome, nastavimo ulagati u ljude. - zaključio je Đonlić uz odobravajuće klimanje glavom dožupana.

Đonlić: Rebalans proračuna je na dnevnom redu Županijske skupštine idućeg tjedna i usvajanjem rebalansa osigurat će se financijska sredstva učešća Županije u projektu sufinanciranja nabavke udžbenika za srednjoškolce u splitsko-dalmatinskoj županiji. Isplata kreće tijekom tjedna, do kraja tjedna bi trebale biti prve isplate prema krajnjim korisnicima, roditeljima i skrbnicima, a očekujemo da će cijeli proces plaćanja završiti do negdje 15. prosinca kada bi trebala biti isplaćena pomoć svim roditeljima za nekih 17,5 tisuća učenika u našoj županiji…