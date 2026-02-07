FOTO I VIDEO Crvene haljine za podizanje svijesti: U Splitu obilježen Dan borbe protiv moždanog udara kod žena

Političarke, saborske zastupnice, novinarke i ostale žene iz javnog života nosile su u petak navečer crvene haljine obilježavajući tako, u organizaciji Foruma žena i mladih SDP- a, Dan crvenih haljina.

Saborski zastupnik SDP- a Mišel Jakšić je kazao da su takve humanitarne akcije važne jer "znamo kakav nam je zdravstveni sustav i prevencija koja skoro, pa uopće ne funkcionira".

- Kod ovakvih je prigoda lijepo podsjetiti na neke bitne zdravstvene teme i koliko je zapravo prevencija važna, kazao je Jakšić.

Da su takve humanitarne modne revije jako važne slaže se i splitska političarka Ivana Ninčević Lesandrić koja kaže da je uvijek bitno javno govoriti o bilo kakvom zdravstvenom problemu, a posebno kada se priča o moždanom udaru kod žena.

- Prevencija je itekako važna kao i to da uvijek svoje zdravlje stavimo na prvo mjesto koliko god je to zapravo danas moguće jer nam je sve drugo, čini mi se, važnije. To ne bi trebalo biti tako. Zdravlje je prvo i kada nemamo zdravlje nemamo ništa.

O moždanom udaru je govorio neurolog Ivo Lušić koji upozorava da u Hrvatskoj od te bolesti čak tri puta više umire žena nego od raka dojke o kojem se u javnom prostoru posljednjih godina dosta govori. U Hrvatskoj je moždani udar drugi uzrok smrti, baš kao i u Europi.

Uz to ta bolest više pogađa žene nego muškarce, može pogoditi i djecu iako vrlo rijetko. Na moždani udar treba brzo reagirati i što prije stići do bolnice jer se može liječiti, a pravi put u borbi protiv njega je prevencija. Učestalost moždanog udara u Hrvatskoj pada već osam godina, te na godišnjoj razini 20.000 osoba doživi moždani udar, dok ih umire 5000.

- Svakih pola sata će jedna osoba u Hrvatskoj doživjeti moždani udar koji je vodeći uzrok trajne invalidnosti. Nažalost preživjeli bolesnici s moždanim udarom nerijetko imaju određenu invalidnost. U idealnom slučaju čak 80 posto moždanih udara možemo prevenirati.

Među brojnim modelima te humanitarne večeri, održane u Hotelu Briig na Bačvicama, među ostalim su bile saborske zastupnice Biljana Borzan i Dalija Orešković, Mislava Zuppa, političarke Ivana Ninčević Lesandrić i Kristina Vidan, novinarka Mariola Milardović Perić, dok su u publici bili gradonačelnik Makarske Zoran Paunović, te Trogira Ante Bilić.

U Hrvatskoj se Dan crvenih haljina, kao dio međunarodne kampanje, provodi već sedam godina. Javnozdravstvena akcija se održava prvog petka u veljači kako bi se podigla svijest o specifičnostima moždanih udara u žena i skrenula pažnja na pogubne posljedice zanemarivanja, kao i na potrebu promjene životnih navika.