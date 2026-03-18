FOTO Humanitarna večer u Splitu za oboljele od Parkinsonove bolesti: "Za svaki njihov pokret"

U Splitu će se 28. ožujka 2026. godine održati donatorska večera pod nazivom "Za svaki njihov pokret", humanitarna akcija namijenjena osobama oboljelima od Parkinsonove bolesti. Organizatori događaja su Lions Club Dioklecijan i Udruga Neurovita, koji ovim putem žele okupiti građane i pružiti konkretnu podršku oboljelima i njihovim obiteljima.

Večera će se održati u Restoranu Kampus s početkom u 19 sati, a osim prikupljanja donacija, cilj akcije je i skrenuti pozornost javnosti na izazove s kojima se svakodnevno suočavaju osobe koje žive s ovom bolešću.

Godine tihog i predanog rada

Kako ističu organizatori, iza ove inicijative stoje godine predanog, tihog i nesebičnog rada volonterki koje su pomagale oboljelima od Parkinsonove bolesti i njihovim obiteljima, često daleko od očiju javnosti. Nakon dugog razdoblja takvog rada, odlučile su napraviti iskorak i prvi put okupiti širu zajednicu u velikoj humanitarnoj akciji. Poručuju kako žele povezati ljude dobre volje koji će prepoznati važnost ove misije i pomoći onima kojima je podrška najpotrebnija.

Večera u tri slijeda i bogat program

Sudionike očekuje večera u tri slijeda, ali i bogat prigodni program. Najavljen je nastup grupe Providenca, Irme Dragičević, KUD-a Salona i Katice Marinović, kao i humanitarna modna revija Šime Kovačevića.

Cijena ulaznice za donatorsku večeru iznosi 70 eura, a rezervacije su moguće na broj 099 881 4705. Svi koji žele podržati akciju mogu to učiniti dolaskom na večeru ili uplatom donacije na IBAN: HR5024070001500028881.

Prilikom uplate potrebno je navesti ime i prezime te broj osoba radi rezervacije mjesta, dok u opisu plaćanja treba upisati naziv akcije: Donacija "Za svaki njihov pokret". Organizatori pozivaju građane da se odazovu ovoj humanitarnoj akciji i svojim doprinosom pomognu oboljelima od Parkinsonove bolesti u Splitu.