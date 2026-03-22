FOTO Društvo Marjan objavilo fotografije s Bena: "Tek se sada vide rezultati sustavne devastacije"

Društvo Marjan objavilo je foto-reportažu s područja Bena, upozorivši na razmjere devastacije koji su postali vidljivi nakon uspješne sanacije posljedica snažne oluje od 8. srpnja 2025. godine. Kako navode, prostor koji je godinama bio skriven gustom borovom šumom danas izgleda potpuno drugačije.

U objavi ističu kako su tek sada, nakon uklanjanja oštećenog drveća, jasno vidljivi nelegalni zahvati koji su se, tvrde, provodili desetljećima. Prema njihovim podacima, na tom je području izgrađeno oko 1700 četvornih metara nelegalnih teniskih terena, 900 četvornih metara nogometnog igrališta te dodatnih 350 četvornih metara betonskih platoa za ugostiteljske sadržaje.

Ukupno, upozoravaju iz Društva Marjan, riječ je o oko 3000 četvornih metara prostora koji je, kako tvrde, oduzet prirodi i prenamijenjen radi komercijalnih interesa.

Uz fotografije, Društvo Marjan objavilo je i dio službene dokumentacije, odnosno rješenje iz 2020. godine kojim je, kako navode, investitoru naloženo uklanjanje više bespravno izgrađenih objekata na tom području.

Riječ je o upravnom aktu (rješenju nadležnog tijela) kojim se naređuje uklanjanje ilegalnih građevina na pomorskom dobru i u Park-šumi Marjan. U dokumentu se, među ostalim, spominju sanitarni čvor, zatvoreni šank, beach bar, armiranobetonske konstrukcije, nogometno igralište te dva teniska igrališta.

Iz Društva Marjan ističu kako, unatoč pravomoćnom rješenju starom više godina, dio objekata do danas nije uklonjen.

Posebno upozoravaju na prizore ogoljenog prostora, gdje su, umjesto nekadašnje borove šume, ostali tek panjevi okruženi betonom. Navode kako su stabla koja su pružala hlad i prirodni ambijent uklonjena, a prostor prenamijenjen za komercijalne sadržaje.

U objavi poručuju kako je sada, nakon oluje, otvorena prilika za novi početak te pozivaju na uklanjanje ilegalnih zahvata i obnovu prostora sadnjom novih stabala, kako bi se Bene vratile prirodi.