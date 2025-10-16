FOTO Drama u središtu Splita: Vatra progutala pršutoreznicu i skladište butika na Pazaru

U ranim jutarnjim satima četvrtka, 16. listopada, oko 02:44 sata na području Splita, u Ulici Stari pazar izbio je požar na metalnom kiosku sa suhomesnatim proizvodima (pršutoreznica). Požar se proširio i zahvatio montažni objekt, koji je u potpunosti izgorio, kao i međuprostor koji je služio kao skladište butika s raznom robom i obućom.

Na intervenciji su sudjelovali vatrogasci JVP Split s dvama vozilima i devet vatrogasaca te DVD Split s jednim vozilom i tri vatrogasca.

Požar je lokaliziran oko 03:30 sati, a mjesto događaja osigurano je do jutarnjih sati, kada će biti proveden očevid radi utvrđivanja uzroka požara i visine materijalne štete.