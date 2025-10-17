FOTO Djevojke u publici na Gripama su večeras ukrale svu pažnju na utakmici

Košarkaši Splita upisali su novu pobjedu u FAVBET Premijer ligi, svladavši sinjski Alkar rezultatom 79:62 u utakmici 4. kola odigranoj večeras na Gripama.

No, osim solidne partije domaće momčadi, pažnju su ponovno plijenile – djevojke na tribinama. Gripe su i ovoga puta bile pune, a u publici se moglo vidjeti puno nasmijanih i lijepih žena koje su unijele poseban šarm u večernju atmosferu. U kombinaciji s dobrim tempom utakmice i navijanjem domaćih, činilo se da se košarka u Splitu ponovno diže na razinu pravog gradskog događaja.

Nakon četiri kola Split tako nastavlja s pozitivnim nizom i potvrđuje da će i ove sezone biti među glavnim kandidatima za vrh. A ako se po Gripama sudi – košarka je opet “in”, i to ne samo zbog rezultata.