FOTO Dan je produžio, stiže proljeće: Pogledajte kako je lijep bio zalazak sunca u Splitu

S prvim danima ožujka Split je ponovno počeo dobivati sve duže i svjetlije večeri. Sunce večeras zalazi u 17:57 sati, gotovo sat vremena kasnije nego početkom godine, a topli zlatni tonovi zalaska ponovno su obojili splitsku obalu.

Fotografije snimljene večeras prikazuju kako se nebo iznad grada postupno pretvara u spektar narančastih, ružičastih i ljubičastih nijansi. More je gotovo potpuno mirno, a posljednje zrake sunca reflektiraju se po površini stvarajući prizor koji mnogi šetači na Rivi nisu propustili fotografirati.

Produženje dana posebno se osjeti upravo u ovom razdoblju godine. Nakon zimskih mjeseci kada je mrak padao već oko 16:30, svaki novi dan donosi nekoliko minuta više svjetla.

Astronomski gledano, dan se u ožujku produljuje najbržim tempom u cijeloj godini. Do kraja mjeseca sunce će u Splitu zalaziti već nakon 19 sati, što znači da će večernje šetnje i boravak na otvorenom biti sve ugodniji.

Dodatnu promjenu donijet će i prelazak na ljetno računanje vremena, kada ćemo kazaljke sata pomaknuti jedan sat unaprijed, čime će večeri postati još svjetlije.

Ako ste i vi večeras fotografirali zalazak sunca u Splitu, slobodno nam pošaljite svoje fotografije – rado ćemo ih objaviti.