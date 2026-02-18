Folklorni ansambl Jedinstvo obilježava 60 godina od povijesnih nastupa u Royal Albert Hall

Ovih dana najstarije splitsko kulturno-umjetničko društvo – Folklorni ansambl Jedinstvo – s ponosom se prisjeća jedne od najslavnijih epizoda u svojih 107 godina djelovanja. Navršava se 60 godina od legendarnih nastupa u čuvenoj londonskoj dvorani Royal Albert Hall, jednoj od najprestižnijih svjetskih pozornica.

Ovu velebnu koncertnu dvoranu svečano je 29. ožujka 1871., u čast svoga pokojnog supruga princa Alberta, osobno otvorila Kraljica Viktorija. Od samih početaka Royal Albert Hall postaje sinonim za umjetničku izvrsnost i prestižnu svjetsku scenu na kojoj nastupaju najveća imena različitih glazbenih izričaja. Istodobno, kroz povijest je ugošćivao i neka od najekskluzivnijih i najneobičnijih sportskih natjecanja, nerijetko transformirajući koncertnu dvoranu u vrhunsko sportsko borilište.

Na toj su pozornici, među ostalima, nastupali Richard Wagner, Giuseppe Verdi, Sergei Rachmaninoff, Yehudi Menuhin, The Beatles, The Rolling Stones, David Bowie, Duran Duran, Eric Clapton, Frank Sinatra, Liza Minnelli, ABBA, Jimi Hendrix, Luciano Pavarotti, Bob Dylan, Tina Turner, Pink Floyd, Leonard Bernstein, Janis Joplin, Annie Lennox, Shirley Bassey, Cliff Richard, James Last, Royal Philharmonic Orchestra, Bryan Ferry, Sting, Bryan Adams, Sheryl Crow, Des'ree, Jay-Z, Adele, Beyoncé, Ed Sheeran, Rihanna, Robbie Williams, Jamiroquai, Andrea Bocelli, Elton John, Dua Lipa, Vienna Boys' Choir, te naše hrvatske zvijezde Ansambl LADO, 2Cellos, Oliver Dragojević…

Biti uz takva imena na istoj povijesnoj listi izvođača u tražilici službene stranice Royal Albert Halla – pa makar i uz simpatične tipfelere poput „Jedinstvo Ansamnl Norodnih Igara I Dalmatinskkh Pjesama” – priznat ćete, nije mala stvar. Dapače – da se čovjek malo i smrzne.

Kako je došlo do tog uistinu povijesnog nastupa i kako su ga doživjeli tadašnji članovi, najbolje svjedoči zapis sa službenih stranica Jedinstva, koji portal u nastavku prenosi u cijelosti.

„Još jedna turneja je iza nas, još jedno putovanje koje će ostati trajno upisano u povijest Jedinstva. U tišini nakon posljednjeg aplauza u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, dok se dojmovi polako sliježu, ostaje osjećaj zahvalnosti i ponosa – onaj isti koji generacijama povezuje sve koji su dio ove priče.

Veljača inače nije mjesec u kojem Jedinstvo kreće na gostovanja. No kada se put ipak otvori upravo u drugom mjesecu godine, tada znamo da je pred nama nešto posebno, gotovo sudbinski zapisano.

Baš u veljači prije točno 60 godina započela je legendarna turneja Jedinstva u Velikoj Britaniji. Bio je to iskorak hrabrosti i vizije, putovanje koje je svoj vrhunac doseglo s četiri nezaboravna nastupa u čuvenoj londonskoj dvorani Royal Albert Hall. Pljesak koji je tada ispunio njezine balkone i galerije i danas kao da odzvanja u našim sjećanjima.

Upravo danas i sutra, 18. i 19. veljače, navršava se punih 60 godina od povijesna četiri nastupa Jedinstva u slavnoj koncertnoj dvorani Royal Albert Hall u Londonu. Na prste jedne ruke mogu se nabrojiti umjetnici iz Hrvatske koji se mogu pohvaliti nastupom u tom hramu ne samo britanske, nego i svjetske kulture.

Kao pobjednici jednog od najvećih svjetskih festivala folklora – onog u velškom gradu Llangollenu 1965. godine – Jedinstvo je pozvano od strane Engleskog folklornog saveza (The English Folk Dance & Song Society) da nastupi u čuvenoj londonskoj dvorani u veljači 1966. godine.

U urednoj, engleski pedantnoj arhivi Royal Albert Halla na njihovim službenim mrežnim stranicama i danas se mogu pronaći dokumenti vezani uz te nastupe, gdje se među glavnim izvođačima festivala nalazi i – „Jedinstvo“. Klik na LINK i uvjerite se sami.

No, da ne duljimo, donosimo sjećanje na tu turneju – pravu avanturu – koju nam je prije deset godina, na 50. obljetnicu, opisao jedan od sudionika nastupa u Royal Albert Hallu, član slavne generacije Jedinstva, gospodin Karlo Gruber. Sjećanja, slike i uspomene na sva jedinstvena imena sudionika legendarne turneje, donosimo na ovom LINKU.

A za kraj ovog amarcorda slijedi prava poslastica: tadašnja Radiotelevizija Zagreb (današnji HRT), prepoznavši značaj londonskog nastupa, poslala je na zadatak snimatelja Rajka Tomića kako bi snimio putopisnu reportažu. Filmski materijal na 16 mm vrpci, za koji se dugo mislilo da je izgubljen, prije desetak godina pronađen je i zahvaljujući Državnom arhivu u Splitu te Kino-klubu Split uspješno digitaliziran.

Prisjetimo se te jedinstvene splitske avanture iz 1966. godine.

ROYAL ALBERT HALL - FA JEDINSTVO, izgubljeni film